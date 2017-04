Nieuws: Ultieme Naruto trilogie voor PlayStation 4

Door Joni Philips op 07-04-2017 om 07:30 Bron: Siliconera Ontwikkelhuis Bandai Namco zorgde op de PlayStation 3 voor een wijd aanbod aan Naruto games, waarbij de meeste aandacht ging naar de Ultimate Ninja Storm games. Bandai heeft nu besloten deze terug te brengen op de PlayStation 4. Het bedrijf komt met Naruto: Ultimate Ninja Storm Trilogy dat Naruto: Ultimate Ninja Storm, Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 2 en Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 3 terugbrengt inclusief DLC. De game komt in juli 2017 uit in Japan, een Westerse datum is er nog niet. Tweeten



