Nieuws: Marvel Heroes naar PlayStation 4 en Xbox One

Door Joni Philips op 07-04-2017 om 07:31 Bron: VG247 Ontwikkelstudio Gazillion Entertainment lanceerde hun Free-2-Play MMO Marvel Heroes oorspronkelijk exclusief voor PC, maar de MMO komt nu eveneens naar PlayStation 4 en Xbox One onder de naam Marvel Heroes Omega. De game zal je langs bekende locaties brengen door middel van een typisch comic-verhaal. Om de game te promoten, lanceerde men vandaag een nieuwe trailer. Tweeten



Andere berichten over Marvel Heroes Omega 07:31 Nieuwe Zelda amiibo in aantocht?

07:31 Beta Warhammer: Dawn of War III deze maand Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.





Titel: Marvel Heroes Omega Type: Game Releasedatum: TBA 2017 Ontwikkelaar: Gazillion Entertainment Uitgever: Gazillion Entertainment Media: Geen media gevonden Artikelen Games Forum