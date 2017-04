Nieuws: Video God Wars: Future Past

Door Joni Philips op 07-04-2017 om 07:30

Kadokawa werkt momenteel aan verscheidene Role Playing Games, waaronder God Wars: Future Past voor PlayStation 4 en PlayStation Vita. Het gaat in dit geval om een tactische titel waarin teams worden uitgezet op een grid waar ze beurtelings op bewegen.



