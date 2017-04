Nieuws: Target, Loot, Equip Trailer The Surge

Door Joni Philips op 07-04-2017 om 07:30 Bron: Gematsu Ontwikkelstudio Deck13 kijkt momenteel volop naar sciencefiction voor de ontwikkeling van hun aankomende PC, PlayStation 4 en Xbox One titel The Surge. The Surge geeft ons een grimmig beeld van de toekomst, waarbij de wereld op het punt van uitsterven staat. De mensheid heeft de natuur ten gronde gericht, waardoor deze binnenkort wellicht in zijn geheel niet meer bestaat. Tweeten



Andere berichten over The Surge [19-03-2017] Nieuwe trailer The Surge [17-02-2017] The Surge laat meer gameplay zien [26-01-2017] The Surge verschijnt in mei en toont trailer [14-12-2016] Nieuwe gameplay van The Surge [30-11-2016] The Surge laat mini-bazen zien [16-08-2016] Uitgebreide blik op The Surge [17-06-2016] [E3] Gameplaydemo The Surge [16-06-2016] [E3] Trailer The Surge [25-05-2016] Tweetal nieuwe screenshots van The Surge [04-03-2016] Pre-Alpha beelden van The Surge [01-03-2016] The Surge met eerste screenshots [17-12-2015] Nieuwe details en beelden van The Surge [08-08-2015] [GC] Nieuwe details van The Surge [13-06-2015] Deck 13 met sci-fi actie-RPG, komt in 2017 07:30 Ultieme Naruto trilogie voor PlayStation 4

07:30 Microsoft haalt emulators uit Windows Store Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.