Specificaties Project Scorpio bekend

Door Rene Groen op 06-04-2017 om 17:52 Bron: Digital Foundry Later dit jaar brengt Microsoft een nieuw stuk hardware op de markt onder de naam Project Scorpio. Het blijft een Xbox console, maar dan krachtiger dan de huidige Xbox One en Xbox One S modellen.



Ook bij de GPU en het geheugen worden sprongen gemaakt, zoals te zien in onderstaand overzicht. Nu klinkt dit allemaal leuk en aardig, maar wat betekent het in de praktijk? Huidige Xbox 360 en Xbox One titels moeten beter draaien op de Scorpio, zonder dat de ontwikkelaar hier nog aparte patches voor hoeft uit te brengen. Dit betekent onder andere kortere laadtijden, minder screen tearing en een verbeterde fps. Games die verder gebruik maken van een dynamische resolutie moeten profiteren van de extra kracht. Dit alles keert weer terug in de DVR functie die ons toelaat om games op te nemen in 4K op 60fps. Voor de technici onder ons; de Scorpio heeft verder een hardware-implementatie van Direct X12 in de processor en ondersteuning voor Dolby Atmos en Dolby Surround 7.1. Verder moet de console ook indruk maken op 1080p TV's middels een downscale van 4K naar 1080P, hoewel de grootste verbeteringen uiteraard zijn voorbehouden aan 4K TV's. De Scorpio heeft gewoon ondersteuning van alle Xbox 360 en Xbox One games, alsmede Xbox One accessoires.





Grote vraag is nu natuurlijk wat al dit moois gaat kosten. Helaas is hier nog geen antwoord voor. Digital Foundry verwacht een prijs van 499 Dollar, maar dit is een mening en niet gebaseerd op feiten. Bij de E3 verwachten we in ieder geval games te zien draaien op de Scorpio en hopen we ook een releasedatum en prijs te ontvangen. Voor meer inzicht in de technische aspecten of redenen waarom je een aanschaf kunt overwegen bekijk je onderstaande video's.









Reacties (1) Pagina: 1 Gast (83.192.6.xxx) op 06-04-2017 om 18:08 Krachtpatser van een console als die Forza met 4K60fps draait en 34% resources vrij. Mooi!

