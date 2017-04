Nieuws: [E3] State of Decay 2 datum bekend op E3

Door Stefan van B op 05-04-2017 om 10:11 Bron: Twitter Tijdens de E3 van vorig jaar kondigde ontwikkelaar Dead Labs een sequel aan op de in 2013 gelanceerde State of Decay. Een datum werd nog niet gegeven, maar we weten nu wel wanneer we de onthulling van de datum kunnen verwachten.



We'll be announcing the release date @E3 so don't miss it! 😉 #StateOfDecay2 https://t.co/pCCFKwdGm7 — State Of Decay 2 (@StateOfDecay) 3 april 2017 Via een Tweet hebben de ontwikkelaars namelijk een vraag naar de releasedatum simpelweg ontweken door aan te geven wanneer ze de datum zullen onthullen. Dit resulteerde in onderstaande Tweet, waardoor we weten dat we State of Decay 2 in ieder geval dit jaar weer op de E3 in actie zullen zien. Tweeten



