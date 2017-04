Packshot Sunday - Deel 203 Het beste van 1 April 2017 World of Goo New Frontier Days: Founding Pioneers Nieuws: Dishonored 2 deze week uit te proberen

Door Rene Groen op 03-04-2017 om 17:11 Bron: Gamed Vorig jaar bracht Bethesda de sequel van Dishonored op de markt, een game die in onze recensie een 90 scoorde. Mocht je de game nog niet eerder hebben ervaren dan is deze week je kans om dit gratis te doen.



De gratis trial kan gedownload worden via de Dishonored 2-winkelpagina op In een proefversie kunnen PC, PlayStation 4 en Xbox One gamers de eerste drie missies van de campagne aanvangen als keizerin Emily Kaldwin of de koninklijke beschermer, Corvo Attano.De gratis trial kan gedownload worden via de Dishonored 2-winkelpagina op Steam de PlayStation Store en Xbox Marketplace . Wanneer je na de gratis proefversie besluit om het spel te upgraden naar diens volledige versie dan behoud je alle opgeslagen data. Tweeten



Andere berichten over Dishonored 2 [24-01-2017] Update 2 voor Dishonored 2 nu beschikbaar [15-12-2016] New Game+ volgende week naar Dishonored 2 [19-11-2016] Dishonored 2 [19-11-2016] Dishonored 2 krijgt New Game+ optie [15-11-2016] Dishonored 2 in 32 minuten uitgespeeld [09-11-2016] Dishonored 2 met launchtrailer [09-11-2016] Achievements Dishonored 2 [03-11-2016] Dishonored 2 in Book of Karnaca video [02-11-2016] Dishonored 2 is Gold, systeemeisen bekend [01-11-2016] Corvo centraal in Dishonored 2 video [24-10-2016] Live action trailer van Dishonored 2 [06-10-2016] Dishonored 2 laat meer van zich zien [29-09-2016] Bekijk meer van Dishonored 2 [21-09-2016] Dishonored 2 met nieuwe gameplay [13-09-2016] Nieuwe gameplay trailer van Dishonored 2 [06-09-2016] Dishonored 2 in nieuwe beelden [19-08-2016] [GC] Info en beelden van Dishonored 2 [05-08-2016] Schilder mee in Dishonored 2 screenshots [18-06-2016] [E3] Dishonored 2 is langer dan origineel [13-06-2016] [E3] Dishonored 2 bevat Flesh and Steel mode [13-06-2016] [E3] Dishonored 2 toont zijn omgevingen [13-06-2016] [E3] [Upd.] Gameplay trailer van Dishonored 2 [21-05-2016] Dishonored 2 bevat meerdere eindes [17-05-2016] Dishonored 2 in nieuwe screenshots [04-05-2016] Sterke stemmencast voor Dishonored 2 [03-05-2016] Dishonored 2 verschijnt op 11 november [04-09-2015] Dishonored 2 trailer beter bekeken [17-08-2015] Dishonored 2 video zet Emily Kaldwin centraal [15-06-2015] [E3] [Upd.] Dishonored 2 aangekondigd [14-06-2015] [E3] Dishonored 2 lijkt zekerheid bij Bethesda 16:42 Injustice 2 introduceert Catwoman Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.



Titel: Dishonored 2 Type: Game Releasedatum: 11-11-2016 Ontwikkelaar: Arkane Studios Uitgever: Bethesda Softworks Media:















Meer media Artikelen Games Forum