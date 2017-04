Nieuws: Star Ocean met Japanse Launchtrailer

Door Joni Philips op 03-04-2017 om 08:19 Bron: Gematsu Ontwikkelhuis Square Enix werkt momenteel aan een PlayStation 4-overzetting van de PlayStation 2-game Star Ocean: Till the End of Time. Het gaat om een accurate port van de Science Fiction Role Playing Game waarin de grootste verandering de toevoeging van Trophies is. Tweeten



Titel: Star Ocean: Till the End of Time Type: Game Releasedatum: 01-10-2004 Ontwikkelaar: Tri-Ace Uitgever: Ubisoft Media: Geen media gevonden Artikelen Games Forum