In 2004 verscheen Phantom Dust op de Xbox, een strategische actiegame van Microsoft Game Studios. Mocht je de titel nooit gespeeld hebben dan krijg je binnenkort een herkansing, Microsoft brengt namelijk een Remaster naar de Xbox One.



Having fun today. pic.twitter.com/GCnP9Qw0Fk — Phil Spencer (@XboxP3) 31 maart 2017 Een exacte releasedatum is nog onbekend, toch grijpt Phil Spencer Twitter aan om het eerste screenshot te delen.