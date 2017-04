Total War: Warhammer krijgt sequel

SEGA werkte al eerder samen met ontwikkelaar Creative Assembly en Games Workshop voor Total War: Warhammer. Het spel was onderdeel van een trilogie en dus is het ook niet raar dat ze nu officieel een sequel aankondigen. Total War: Warhammer II speelt zich af in de continenten ver ten westen van de Old World. Als speler commanderen we vier nieuwe rassen uit de wereld van Warhammer, namelijk de High Elves, Dark Elves, Lizardmen en een vierde, nog te onthullen ras. Met het gekozen ras zal de speler slag leveren op uiteenlopende locaties, van betoverde eilanden en sombere achterlanden tot verraderlijke moerassen en gevaarlijke jungles.



Binnen de campaign strijden spelers om de heerschappij over de noodlijdende Great Vortex die al millennia draait boven Ulthuan, thuisland van de elfen. Door een reeks mysterieuze rituelen uit te voeren moet elk ras de Vortex redden of juist verder vernietigen, afhankelijk van hun doelen. Het draait niet langer alleen maar om het veroveren van land, de rassen moeten tegen elkaar racen om het lot van de wereld te bepalen! Naast het aantal uren die we in de campaign kunnen besteden komen ze kort na de release met een gecombineerde campaign map met zowel oude als nieuwe wereldregio's, beschikbaar voor spelers die zowel het eerste als het tweede deel bezitten.



Total War: Warhammer II verschijnt later dit jaar op de PC, onderstaand de eerste trailer.