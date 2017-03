Nieuws: Guardians of the Galaxy met debuuttrailer

Door Stefan van B op 31-03-2017 om 09:30 Bron: All Games Delta Op 18 april aanstaande brengt ontwikkelaar Telltale Games de eerste episode 'Tangled in Blue' uit voor hun nieuwste serie: Guardians of the Galaxy. Na enkele screenshots en een teaser terug in december kunnen we de game nu eindelijk in beweging zien. Tweeten



Andere berichten over Guardians of the Galaxy [28-03-2017] Guardians of the Galaxy op 18 april [10-03-2017] Guardians of the Galaxy in eerste beelden [02-12-2016] Telltale komt met Guardians of the Galaxy 09:34 Onthullingstrailer Destiny 2

