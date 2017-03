Nieuws: Quake Champions toont Anarki

Door Joni Philips op 31-03-2017 om 09:26 Bron: Gematsu id Software werkt momenteel samen met Bethesda Softworks aan de nieuwe First Person Shooter Quake Champions, die de iconische franchise opnieuw tot leven moet brengen op PC. In de game gaat de speler aan de slag met verschillende helden, elk met hun eigen krachten en vaardigheden.



