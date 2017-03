Nieuws: Nieuwe helden in Dragon Quest Heroes 2 beelden

Door Joni Philips op 31-03-2017 om 09:26 Bron: Gematsu Ontwikkelteams van Square Enix en Koei Tecmo werken momenteel samen aan een nieuwe Dragon Quest Heroes die in Europa verschijnt voor PC en PlayStation 4. Het gaat opnieuw om een actierijke titel waarin prominente Dragon Quest personages aan de slag moeten tegen honderden, duizenden vijanden. Tweeten



