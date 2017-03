Little Inferno Gamed Gamekalender April 2017 Toukiden 2 FlatOut 4: Total Insanity Nieuws: Spelen met je krachten in Prey video

Door Rene Groen op 29-03-2017 om 19:38 In Prey zal je meer dan alleen je verstand nodig hebben om de Typhon-aliens, die dreigen de mensheid te vernietigen, tegen te gaan. Maar waarom stoppen bij de wapens en gadgets die je aan boord van de Talos I zal vinden? Morgan Yu, de laatste en enige hoop voor de mensheid, heeft ook de optie om een breed scala van menselijke en buitenaardse krachten te ‘installeren’. Bekijk enkele van de krachten die je zal kunnen gebruiken tegen de dodelijke Typhon, samen met enkele bemerkingen van het team bij Arkane Studios in de meest recente video met als titel ‘Playing with Powers'. Tweeten



Andere berichten over Prey [2017] [28-03-2017] Prey in Weapon and Power Combos video [23-03-2017] Morgan Yu is onze redding in Prey trailer [16-03-2017] Prey in TranStar’s Typhon Research video [14-03-2017] Veertig minuten gameplay van Prey [07-03-2017] Prey toont spannende gameplaybeelden [23-02-2017] Prey in Mimic Madness trailer [16-02-2017] Openingsgameplay Prey [14-02-2017] Prey laat zijn omgevingen zien in screenshots [25-01-2017] [Upd.] Prey 2 verschijnt op 5 mei [02-12-2016] Eerste gameplay van Prey [18-10-2016] Prey toont duistere geschiedenis van Talos I [10-10-2016] Alternatieve gameplay trailer van Prey [12-09-2016] Alternatieve tijdslijn in Prey teaser [19-08-2016] [GC] Gameplay teaser van Prey [05-08-2016] Prey in de ruimte in eerste beelden [28-07-2016] Prey trailer vraagt: wat is Prey? [17-06-2016] [E3] 'Geen enkel element Prey 2 in Prey' [13-06-2016] [E3] Arkane Studios komt met Prey 19:35 Eerste gameplay van Surf World Series Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.



Titel: Prey [2017] Type: Game Releasedatum: 05-05-2017 Ontwikkelaar: Arkane Studios Uitgever: Bethesda Softworks Media:















Meer media Artikelen Games Forum