[Upd.] LEGO City Undercover met 13GB download

Door Stefan van B op 28-03-2017 om 17:21 Bron: Nintendo Everything Met de Nintendo Switch brengt Nintendo cartridges terug naar console-systemen. Hoewel het laadtijden scheelt zijn deze speciale catridges niet goedkoop, hierdoor bleek in de afgelopen weken al dat sommige games op de Switch duurder waren dan op andere platformen. Update: Warner Brothers heeft na de uitbraak van onderstaande gereageerd op dit nieuws. De 13GB grote installatie zal niet van toepassing zijn op spelers die een fysieke kopie van de game aanschaffen.



quote: "Players who purchase Lego City Undercover on Nintendo Switch at retail do not need to download the game to play," a company spokesperson told us.



Het maakt het echter helaas niet duidelijk waarom op de verpakking staat dat er een internetconnectie nodig is en waar de 13GB op slaat. Hopelijk zullen we dit snel leren.



Origineel bericht: Grotere catridges - tot een grootte van 32GB - kosten voor uitgevers meer om te produceren. Dit lijkt de reden te zijn dat uitgever Warner Brothers heeft besloten om LEGO City Undercover te verschepen op een kleinere catridge en spelers te verplichten 13GB aan data te downloaden om de game te kunnen spelen. Dit blijkt uit de omslag van de videogame. Hierop staat dat een internetverbinding vereist is om de game te kunnen spelen. Eveneens is er de melding dat er tot 13GB aan geheugen vereist is voor een download om de game te kunnen spelen.



Warner Brothers heeft er dus voor gekozen om een goedkopere catridge in de verpakking te stoppen en de resterende gigabytes door gamers zelf op hun systeem te laten downloaden. Met een intern geheugen van 32GB is het Switch-systeem echter snel vol en verplicht het spelers bijna tot aankoop van losse micro SD-kaart als dit de norm van fysieke games gaat worden. Wat vinden jullie van deze zaak?





17:13 Dragon Quest XI in nieuwe beelden Reacties (3) Pagina: 1 Gast (217.120.79.xxx) op 28-03-2017 om 17:39 op andere sites (oa insidegamer) is dit ontkracht

Gast (84.31.91.xxx) op 28-03-2017 om 17:39 Lol Dit was zoo overduidelijk toen ze met de specs van de switch aankwamen.

Dankjewel nitendo _O_

Waarom hebben ze er ook alweer geen 100-200 gb ingedaan? :?

Stefan van B (Redacteur) op 28-03-2017 om 17:46 [Niv: 47 / Exp: 2370] @ Gast 217.120.79: Dat had ik inderdaad over het hoofd gezien. Heb het bericht aangepast met daarin een verklaring van Warner Brothers. Deze maakt het echter helaas nog niet duidelijk waarom internet nodig zou zijn en waar die 13GB nu voor nodig is.

