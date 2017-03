FlatOut 4: Total Insanity Kona Atelier Firis: The Alchemist and the Mysterious Journey Dark Arcana: The Carnival Nieuws: Witcher schrijver verdient niets aan games

Door Stefan van B op 26-03-2017 om 09:52 Bron: IGN Je zou verwachten dat Andrzek Sapkowski, de schrijver van de succesvolle Poolse fantasy boekenreeks The Witcher, uitgebreid van het succes van de games zou kunnen mee profiteren. In een interview met Eurogamer heeft de Poolse equivalent George R. R. Martin echter laten weten dat niets minder waar is. Er is hier geen sprake van misleiding of uitbaten, zeker niet. Er is wel sprake van een deal die gemaakt is ten tijde van de productie van de originele game die in 2007 verscheen. CD Projekt Red offerde Sapkowski, die aan heeft gegeven niets met games te hebben, een percentage van de winst die de game zou maken. Sapkowski antwoordde echter grappend 'Geef me al mijn geld nu meteen', er van uitgaande dat de games toch nooit een commercieel succes zouden worden.



Meer verkeerd had hij het niet kunnen inschatten. The Witcher 3 alleen al verkocht zes miljoen exemplaren in de eerste zes maanden na de release. Dat moet toch zuur zijn. Gelukkig kunnen we Sapkowski nog altijd 'bedanken' door zijn boeken aan te schaffen, nu ook in het Engels en Nederlands verkrijgbaar. Op persoonlijke titel kan ik deze alvast aanraden. Tweeten



Andere berichten over The Witcher 3: Wild Hunt [30-08-2016] The Witcher 3 "Game of the Year" Trailer [11-08-2016] [Upd.] GOTY-uitgave voor The Witcher 3 [06-07-2016] The Witcher 3 krijgt GOTY uitgave [20-05-2016] The Witcher 4 staat niet in de planning [20-05-2016] The Witcher 3 video toont Toussaint [12-01-2016] Geen Enhanced Edition voor The Witcher 3 [05-12-2015] The Witcher 2 binnenkort te spelen op One [25-11-2015] CD Projekt RED blikt terug op The Witcher 3 [27-08-2015] Open brief van The Witcher III ontwikkelaar [29-07-2015] The Witcher 3 met New Game+ details [28-07-2015] The Witcher 3 krijgt New Game+ [11-07-2015] The Witcher 3 DLC zo groot als The Witcher 2 [14-06-2015] CD Projekt Red in de problemen? [10-06-2015] Deze week meer DLC voor The Witcher 3 [09-06-2015] Iwinski met open brief voor The Witcher spelers [31-05-2015] The Witcher 3: Wild Hunt [30-05-2015] Patch voor Xbox One versie The Witcher 3 [27-05-2015] Zing mee met The Witcher 3 [26-05-2015] Tweede, gratis DLC voor The Witcher 3 [21-05-2015] The Witcher 3 heeft problemen, krijgt oplossingen [15-05-2015] Launchtrailer The Witcher 3: Wild Hunt [13-05-2015] The Witcher 3 krijgt betere framerate [12-05-2015] Nu al miljoen pre-orders voor The Witcher 3 [09-05-2015] Conan aan de slag met The Witcher 3 [08-05-2015] The Witcher 3 in Rage & Steel trailer [06-05-2015] Tijdelijke The Witcher 3 winkel in Amsterdam [06-05-2015] The Witcher 3 toont PS4 versie [06-05-2015] The Witcher 3 met dev. diary en day one patch [02-05-2015] Drietal screenshots The Witcher 3 [25-04-2015] The Witcher 3 in TV-spot en Behind the Scenes 09:58 Gran Turismo Sport toont Ford Mustang GT

09:41 StarCraft: Remastered aangekondigd Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.



Titel: The Witcher 3: Wild Hunt Type: Game Releasedatum: 19-05-2015 Ontwikkelaar: CD Projekt Red Studio Uitgever: Onafhankelijk Media:















Meer media Artikelen Games Forum