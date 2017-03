Kona Atelier Firis: The Alchemist and the Mysterious Journey Styx: Shards of Darkness LEGO Worlds Nieuws: StarCraft: Remastered aangekondigd

Door Stefan van B op 26-03-2017 om 09:41 Bron: Kotaku In 1998, na een ontwikkelperiode van drie jaar, verscheen Blizzard's strategiegame StarCraft. Het duurde niet lang voordat deze titel enorm populair werd, iets wat tot vandaag de dag vrijwel onveranderd is. Voor fans van deze game, en de uitbreiding Brood War is er goed nieuws: Blizzard geeft de titel een HD remaster. Op het I <3 StarCraft in Zuid Korea heeft Blizzard's voorzitter Mike Morhaime aangekondigd dat deze zomer StarCraft en de uitbreiding Brood War zullen verschijnen als StarCraft: Remastered. Deze bijna twintig jaar oude titel zal voorzien worden van een 4K resolutie, verbeterde audio en zal ondersteuning bieden aan Blizzard App (voorheen Battle.net).



Blizzard heeft beloofd de gameplay niet aan te passen, waardoor besturing en balans onveranderd blijven. Enige toevoegingen zijn de mogelijkheid tot het in meer detail in en uit zoomen op de kaart en enkele nieuwe verhalende tussenstukjes in de single-player campagne.



De originele StarCraft en Brood War zullen binnenkort gratis te downloaden zijn als Blizzard patch 1.18 uitbrengt voor de games. Deze eerste update in acht jaar zorgt ervoor dat de games compatibel worden met de HD Remaster. Zowel wat betreft save-files als online gameplay kunnen het origineel en de remaster met elkaar overweg.



