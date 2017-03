Op 28 maart ligt MLB 17: The Show in de winkels voor de PlayStation 4. Omdat het spel nog in ontwikkeling is sluipen er altijd foutjes in en sommigen zijn dermate eng dat we blij worden dat ze het niet tot de definitieve game redden.

Neem onderstaande twee honkballers die aangetast zijn door ... een ziekte? We zijn in ieder geval blij dat we ze niet in het echt tegen komen.