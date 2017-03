LEGO Worlds Ghost Recon: Wildlands 2Dark Table Top Racing: World Tour Nieuws: Achievements Deformers

Door Rene Groen op 19-03-2017 om 10:06 Bron: Xbox Achievements Ontwikkelaar Ready At Dawn, bekend van onder andere The Order: 1886, kondigde vorig jaar hun nieuwe project aan onder de naam Deformers. Het spel draait om melee combat waarin je de omgeving en tegenstanders kunt consumeren om sterker te worden. Deformers is vanaf 24 maart verkrijgbaar en de Achievements zijn inmiddels ook bekend. Make an Entrance 15

Complete an online match



With a little help from my friends 20

Complete a match online in Splitscreen



Stepped Up 15

Level up!



Keep rolling, rolling, rolling 35

Reach Level 10



Get on my level 85

Reach Level 20



The Pledge 20

Earn your first Prestige rank



The Turn 40

Reach Silver ranking in Prestige



The Prestige 100

Reach Gold ranking in Prestige



A True Rampage 35

Get 5 kills with a single Rampage



Legionnaire 20

Get 50 Kills



Centurion 40

Get 100 Kills



Formidable 65

Get 250 Kills



Every Blob has its day 100

Get 500 Kills



GOOOOOOOOOOAL!!! 20

Score a goal in Form Ball



Heartbreaker 30

Get 10 Saves in Form Ball



Playmaker Extraordinaire 30

Get 15 Assists in Form Ball



In Rare Form 35

Score 25 goals in Form Ball



Clinical Finisher 90

Score 50 goals in Form Ball



Secret Achievements

Tip o' the Hat 70

Score a Hat Trick in Form Ball



Stack Broker 25

Break 100 stacks



Consummate Victor 70

Consume 5000 pieces of debris (including gibs)



Predator 15

Kill an enemy while you're cloaked



Make the bad man fly! 25

Kill an enemy using the pit in the center of Big Top

Tweeten



Andere berichten over Deformers [05-02-2017] Geen Deformers voor Valentijn [15-12-2016] Deformers verschijnt op 14 februari [02-06-2016] The Order: 1886 studio komt met De-Formers 10:10 Achievements KONA

09:09 LEGO Worlds Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.



Titel: Deformers Type: Game Releasedatum: 24-03-2017 Ontwikkelaar: Ready At Dawn Uitgever: GameTrust Media:

Meer media Artikelen Games Forum