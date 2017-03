Wii U Virtual Console - Week 150 Ghost Recon: Wildlands Danganronpa 1 & 2 Reload Snipperclips Nieuws: Charts Amerika: For Honor en Nioh debuteren

Door Joni Philips op 18-03-2017 om 14:22 Bron: Gematsu Het Amerikaanse marktanalysebureau NPD Group schrijft maandelijks een gigantisch onderzoeksrapport over de Amerikaanse game-industrie. Het bedrijf geeft steeds een kleine, interessante samenvatting voor het algemene publiek.

01. For Honor

02. Resident Evil 7: Biohazard

03. Grand Theft Auto 5

04. NBA 2K17

05. Call of Duty: Infinite Warfare

06. Rainbow Six: Siege

07. Madden NFL 17

08. Battlefield 1

09. Nioh (Geen digitale verkopen)

10. Overwatch (Geen BattleNet verkopen)

De PlayStation 4 was de bestverkopende console, een titel die het waarschijnlijk komende maand waarschijnlijk zal moeten doorgeven aan de Switch. Er werd ook een grafiek per console weergegeven. Op deze manier is het duidelijk welke games het best verkochten op welk platform.

PlayStation 4

For Honor

Resident Evil 7: Biohazard

Grand Theft Auto 5

Nioh

NBA 2K17

Call of Duty: Infinite Warfare

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue

Battlefield 1

Madden NFL 17

Rainbow Six: Siege



Xbox One

For Honor

Resident Evil 7: Biohazard

Call of Duty: Infinite Warfare

Grand Theft Auto 5

NBA 2K17

Halo Wars 2

Rainbow Six: Siege

Battlefield 1

Madden NFL 17

Overwatch



Wii U

Super Smash Bros.

Paper Mario: Color Splash

Minecraft

Yoshi’s Wooly World

Super Mario Maker

Pokken Tournament

New Super Mario Bros. U + New Super Luigi U

Splatoon

Super Mario 3D World

Mario Kart 8



Portables

Poochy and Yoshi’s Wooly World

Pokémon Sun

Pokémon Moon

Super Mario Maker

Super Smash Bros.

Mario Kart 7

Dragon Quest VIII: Journey of the Cursed King

Pokémon Omega Ruby

The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D

Mario Party: Star Rush

Het bedrijf onthulde dat For Honor de bestverkopende 'Februari' game was, in dit geval lopend van 30 januari tot 25 februari zodat Horizon: Zero Dawn net buiten de periode viel. Resident Evil 7 kon hierdoor zijn eerste plaats niet bewaren. De PlayStation 4 titel Nioh was de hoogst scorende exclusieve titel. De game kon een plaatsje veroveren ondanks het feit dat er voor deze game geen digitale verkopen werden gegeven. Er zijn wel digitale verkopen beschikbaar voor de andere titels.De PlayStation 4 was de bestverkopende console, een titel die het waarschijnlijk komende maand waarschijnlijk zal moeten doorgeven aan de Switch. Er werd ook een grafiek per console weergegeven. Op deze manier is het duidelijk welke games het best verkochten op welk platform. Tweeten



Andere berichten over Charts Amerika [18-02-2017] Charts Amerika: Resident Evil 7 infecteert Amerika [23-01-2017] Charts Amerika: Succes voor Final Fantasy, PlayStation 4 [17-12-2016] Charts Amerika: PlayStation 4 en Pokémon winnen [20-11-2016] Charts Amerika: Xbox One haalt vier op een rij [22-10-2016] Charts Amerika: Drie op een rij voor Xbox One [16-09-2016] Charts Amerika: Succesvolle Xbox One S start [13-08-2016] Charts Amerika: Xbox One klopt PlayStation 4 [22-07-2016] Charts Amerika: NPD bevat digitale verkopen [11-06-2016] Charts Amerika: Uncharted 4 kent beste opener [14-05-2016] Charts Amerika: Sterke Dark Souls en Ratchet launch [16-04-2016] Charts Amerika: The Division kent sterk debuut [12-03-2016] Charts Amerika: Far Cry Primal start sterk [14-02-2016] Charts Amerika: COD behoudt koppositie [16-01-2016] Charts Amerika: PlayStation 4 behoudt eerste plaats [11-12-2015] Charts Amerika: Nieuwe consoles met recordmaand [13-11-2015] Charts Amerika: Xbox One haalt overwinning [21-10-2015] Charts Amerika: Sportieve septembermaand [12-09-2015] Charts Amerika: Gears, Rare en Until Dawn achter Madden [14-08-2015] Charts Amerika: Jurassic World haalt overwinning [18-07-2015] Charts Amerika: Batman klopt The Elder Scrolls [13-06-2015] Charts Amerika: The Witcher 3 wint, Splatoon schittert [16-05-2015] Charts Amerika: Xbox One leidt hardwareverkopen [18-04-2015] Charts Amerika: Battlefield klopt Bloodborne [15-03-2015] Charts Amerika: Majora's Mask met half miljoen [14-02-2015] Charts Amerika: Dying Light debuteert sterk [17-01-2015] Charts Amerika: Sterk eindejaar voor nieuwe consoles [13-12-2014] Charts Amerika: Xbox One verovert Amerika [14-11-2014] Charts Amerika: NBA 2K15 klopt Super Smash Bros. [18-10-2014] Charts Amerika: Destiny bestverkopende game van 2014 [13-09-2014] Charts Amerika: Voorspelbare winst voor Madden 14:02 Sony eindigt PlayStation 3 productie Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.



Artikelen Games Forum