Super Mario Run volgende week naar Android

Door Joni Philips op 18-03-2017 om 12:59 Bron: Gematsu Consolemaker Nintendo werkt momenteel aan een Super Mario Run-versie voor Android, hun eerste grootschalige smartphone-game die enige maanden geleden reeds voor iOS verscheen. Het werk aan deze Android-versie is al bijna afgelopen, zodat we er bijna mee aan de slag kunnen. Nintendo heeft laten weten dat we de game op 23 maart mogen verwachten. Het spel is een snelle platformgame waarin Mario moet blijven lopen terwijl hij tussendoor vijanden en obstakels aanpakt tot hij de vlag aan het einde kan bereiken. Tweeten



