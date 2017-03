Nieuws: Project Sonic heet nu Sonic Forces

Door Rene Groen op 17-03-2017 om 14:24 Bron: Xbox Achievements Afgelopen nacht hield SEGA een panel bij het South by Southwest evenement en aldaar gaven ze meer informatie vrij over Project Sonic 2017. Een naam die je overigens meteen mag vergeten.



SEGA laat verder nog weten dat de game nog altijd in 2017 moet verschijnen, het is dan ook te hopen dat we binnenkort meer informatie mogen ontvangen.



World exclusive gameplay footage of SONIC FORCES at #SXSWGaming. Created on new "Hedgehog 2" game engine. #SonicAtSXSW pic.twitter.com/r0khJEGrvW — Alyssa V. @ SXSW ūüé• (@instalyssa) 16 maart 2017 We leren namelijk dat het spel vanaf nu de naam Sonic Forces draagt. OfficiŽle beelden werden niet vrijgegeven, maar een fan filmde off-screen beelden waaruit we kunnen opmaken dat het om een mix lijkt te gaan tussen Sonic Adventure en Sonic Generations. Sonic Forces draait op de Hedgehog 2 engine die speciaal gemaakt is voor deze game.SEGA laat verder nog weten dat de game nog altijd in 2017 moet verschijnen, het is dan ook te hopen dat we binnenkort meer informatie mogen ontvangen. Tweeten



Titel: Sonic Forces Type: Game Releasedatum: TBA 2017 Ontwikkelaar: Sonic Team Uitgever: SEGA Sammy Holdings Media: Geen media gevonden Artikelen Games Forum