Nieuws: Launchtrailer voor KONA

Door Stefan van B op 17-03-2017 om 14:20 Bron: DualShockers KONA speelt zich af in Noord Canada, waar in 1970 een mysterieuze sneeuwstorm flink huishoudt. Als privť detective Carl Faubert ga jij op onderzoek in deze PC, Xbox One en PlayStation 4 titel die vandaag is uitgekomen. GeÔnteresseerd? Kijk dan snel de launchtrailer hieronder. Tweeten



Andere berichten over KONA [18-02-2017] Canadese survival mysterie Kona in maart [28-01-2017] Survival Horror KONA naar PS4 en Xbox One 14:24 Project Sonic heet nu Sonic Forces

14:19 Street Fighter IV nu speelbaar op Xbox One Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.





Titel: KONA Type: Game Releasedatum: 17-03-2017 Ontwikkelaar: Parabole Uitgever: Ravenscourt Media: Geen media gevonden Artikelen Games Forum