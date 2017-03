Nieuws: Civilization VI ontvangt demo

Door Stefan van B op 17-03-2017 om 14:16 Bron: Kotaku In november vorig jaar bracht Firaxis Games Sid Meier's Civlization VI uit voor de PC. Het zesde deel in deze geliefde franchise was erg succesvol, maar er was een verschil ten opzichte van vorige delen: een demo ontbrak. Tot nu toe dan, want Firaxis heeft vandaag een 6408MB tellende demo uitgebracht op Steam. Hiermee kun je zestig beurten als China spelen en hoewel dat misschien niet veel lijkt is het genoeg om een goede indruk te kunnen krijgen van de titel. Start dus snel je Steam op, lees onderwijl onze review nog eens door en geniet dadelijk van de demo, want die je zie je vandaag de dag niet zo vaak meer. Tweeten



