Quake Champions schuift Scalebearer naar voren

Door Rene Groen op 17-03-2017 om 14:15 Bron: Gamed Bethesda heeft een video vrijgegeven waarin we een blik krijgen op de Scalebearer, een meedogenloze krijgsheer die vastberaden is om je naar de overwinning te leiden. Samen met de onlangs aangekondigde Nyx, is hij slechts één van de vele Champions die een unieke set vaardigheden met zich meedraagt om je eigen skills te verbeteren in Quake Champions. Bekijk hieronder de nieuwste video om Scalebearer in actie te zien.



Actieve Vaardigheid – Bull Rush

De actieve vaardigheid van de galactische krijgsheer, Bull Rush, laat hem vijanden in volle vaart aanvallen in Quake Champions door met volle kracht in te beuken op je tegenstanders.



Passieve Vaardigheid – Heavyweight

Scarebearers passieve Heavyweight laat hem toe z’n vijanden te verpletteren met zijn extra gewicht. Een naderende vijandige Champion gespot? Een goed getimede rocketjump zal vijanden onder je voeten verpletteren.



Zowel Scalebearer als Nyx zullen deel uitmaken van de komende Quake Champions Closed Beta, waar je je momenteel voor kunt



Deze krijgsheer van de plunderende Greiss stal de technologie van talloze werelden om zijn legers sterker te maken. De nederlaag tegen een teruggetrokken ras leidde tot zijn verbanning. Geobsedeerd door wraak, ontdekte hij hun krachtbron: een oud heiligdom met een bruisende bol vloeistof binnenin. Wanneer hij uiteindelijk de bewakers afslachtte, werd hij ingenomen door de vloeistof en verdween hij. Hij werd wakker in de Dreamlands, een bizar, brutaal koninkrijk, getransformeerd door geheimzinnige energie. Nu zoekt hij een weg terug naar de huidige wereld om zijn bevel opnieuw op te kunnen nemen en zijn nieuwe macht uit te oefenen.



