Nieuws: Sterling Archer schittert in Rock Band 4

Door Stefan van B op 16-03-2017 om 17:13 Bron: PlayStation Fans van de serie Archer zullen bekend zijn met het feit dat hoofdkarakter Sterling Archer enorm fan is van Kenny Loggins' Danger Zone. Het is dan ook niet geheel onverwacht dat met de toevoeging van deze track aan de Rock Band catalogus Archer een gastoptreden maakt. Tweeten



