1-2 Switch Just Dance 2017 The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2Dark Nieuws: Nintendo presenteert 'The Making of Zelda'

Door Stefan van B op 14-03-2017 om 15:29 Bron: Gamed Al in 2012 publiceerden wij berichten over de toekomstige Zelda game die wij nu kennen als Breath of the Wild. In die tussentijd is er achter de schermen veel gesleuteld aan het concept van de game, waardoor er ook herhaaldelijk uitstel heeft plaatsgevonden. Het resultaat is er echter niet minder om geworden. Om de honger naar meer Zelda te stillen publiceert Nintendo vandaag een drietal mini-documentaires over hoe de de game tot stand is gekomen. Let wél, de video's kunnen kleine spoilers bevatten.



Titel: The Legend of Zelda: Breath of the Wild
Type: Game
Releasedatum: 03-03-2017
Ontwikkelaar: Nintendo
Uitgever: Nintendo















