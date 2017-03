Nieuws: Battlefield 1's Verdun Heights in gameplay

Door Stefan van B op 13-03-2017 om 13:37 Bron: Gamed Morgen kunnen Premium-leden van Battlefield 1 aan de slag met het eerste downloadbare content pakket voor de game: They Shall Not Pass. De Fransen staan in dit pakket centraal met onder andere de strijd die zij leverden in Verdun: één van de meest bloederigste veldslagen in de menselijke geschiedenis. Uit onderstaande gameplaybeelden wordt duidelijk wat we hiervan kunnen verwachten. Tweeten



Andere berichten over Battlefield 1 [04-03-2017] Battlefield's 1 'They Shall Not Pass' in trailer [01-03-2017] Battlefield 1 DLC uiteengezet [28-10-2016] Battlefield 1 [13-10-2016] EA lanceert 64 spelers-event van Battlefield 1 [13-10-2016] Achievements Battlefield 1 [03-10-2016] Battlefield 1 laat stuk van proloog zien [30-09-2016] Battlefield 1 verhalen uiteengezet [28-09-2016] [Upd.] Story trailer van Battlefield 1 [21-09-2016] Nieuwe details van Battlefield 1 [12-09-2016] Xbox One S Battlefield 1 bundel onthuld [25-08-2016] EA kondigt Battlefield 1 Premium Pass aan [19-08-2016] [GC] Battlefield 1 met uur gameplay [16-08-2016] [GC] Battlefield 1 gaat de woestijn in [12-07-2016] Battlefield krijgt mogelijk TV-serie [14-06-2016] [E3] Geen Russen of Fransen in Battlefield 1 [13-06-2016] [E3] Gratis Hellfighter DLC bij pre-order BF1 [13-06-2016] [E3] Battlefield 1 multiplayer in beeld [12-06-2016] [E3] Battlefield 1 toont eerste gameplay [07-06-2016] [E3] Battlefield 1 met teaser en wapeninfo [21-05-2016] EA wilde eerst geen WWI setting in Battlefield [07-05-2016] EA kondigt Battlefield 1 aan 13:44 Eerste 15 minuten Final Fantasy XV DLC

11:21 2Dark Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.