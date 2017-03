1-2 Switch Just Dance 2017 The Legend of Zelda: Breath of the Wild Packshot Sunday - Deel 202 Review: 1-2 Switch

Door Stefan van B op 14-03-2017 om 07:45 Bron: Gamed Nintendo heeft de afgelopen jaren een flink repertoire opgebouwd wat betreft mini-games. Mario Party, WarioWare, Wii Play en Nintendo Land zijn enkele voorbeelden van titels die op verschillende Nintendo consoles zijn verschenen gedurende de afgelopen jaren. Met 1-2 Switch brengt Nintendo een mini-game bundel naar de Nintendo Switch. Wij pakten onze Joy-Con’s en streden om de overwinning.





Vrijwel alle mini-games in 1-2 Switch spreken voor zichzelf. De eerste keer dat je de keuze maakt voor een spel krijg je een video te zien waarin verschillende acteurs in thema het spel voordoen. Tijdens het kijken hiervan vroegen vrienden zichzelf werkelijk af hoe Nintendo deze mensen bij elkaar had weten te krijgen. Het is een raciaal divers gezelschap met een enorm overdreven glimlach dat zorgt voor zowel vermakelijke informatieve filmpjes als angstaanjagende beelden, in de negatieve zin dan wel. Gelukkig kun je deze bij een tweede speelbeurt skippen, hoewel het aan te bevelen is om aan nieuwe spelers wel te laten zien wat de bedoeling is. Je wilt jezelf natuurlijk geen oneerlijk voordeel gunnen door het spel zelf slecht uit te leggen.



Al snel is het duidelijk dat er twee soorten minigames zijn. De ene groep is kort, uitdagend en daarbij is het erg duidelijk wat je goed en fout kunt doen. De andere groep is wat langer, vaak ook fysiek inspannender en kan soms onduidelijk zijn voor jongere spelers. De eerste groep blijkt al snel favoriet te zijn. Alle 28 minigames bespreken gaat me net wat te ver, maar ik zal enkele voorbeelden geven. Het melken van koeien is een wat simpelere minigame, waarin je de schouderknoppen afwisselend moet indrukken en de Joy-Con naar beneden moet trekken om zo het melken van een koe te simuleren. Deze game duurt niet lang, kan zittend plaatsvinden en is uitdagend omdat je beter wilt zijn dan je tegenstander, maar ook omdat er een highscore neergezet kan worden. Hetzelfde principe gaat op voor de eetwedstrijd, waarin je zoveel mogelijk sandwiches moet eten door hapbewegingen te maken voor de infraroodsensor in de rechter Joy-Con.





De tweede groep bestaat uit minigames waarbij je bijvoorbeeld elkaars dansbewegingen moet imiteren, ofwel de Joy-Con in de juiste positie moet brengen. Je strijdt hier alleen tegen elkaar en kan geen punten verdienen. Het is dan ook alleen leuk als de spelers echt enthousiast zijn. Een ander voorbeeld is een renwedstrijd, waarbij je na een intense rensimulatie op het droge je controllerarm in de lucht moet steken om het veroveren van een vlag te simuleren. De beloning voor het voltooien hiervan – naast een mogelijke overwinning – bestaat niet en dus zit je al snel hijgend en onbevredigd op de bank. Andere spellen in deze categorie zijn heel lastig te begrijpen, waarvan de honkbalgame hét voorbeeld is. Uitleggen waarom kan ik niet, want tijdens het spelen hadden een vriend en ik geen idee waar we nu in hemelsnaam mee bezig waren.



Het gros van de minigames is echter wel voor herhaling vatbaar en zal het zeker goed doen op partijtjes. Thuis zal het plezier in de game snel minderen. De minigames hebben weinig diepgang en doordat een beloning ontbreekt is er geen motivatie om dezelfde games opnieuw en opnieuw te spelen. De game mist daarnaast de charme van andere Nintendo minigame titels. Alle acteurs zijn (jong-)volwassenen en dat is dan ook de groep waar de game zich op lijkt te richten. Jongere kinderen zullen zich waarschijnlijk minder snel in de game kunnen vinden, door de afstand die de beoogde volwassenheid van deze game met zichzelf meebrengt. Desondanks val ik zelf wel in die doelgroep en heb ik met vrienden zeker een leuk avondje 1-2 Switch beleefd. Ik vraag mij echter sterk af of we dit elke week zouden kunnen herhalen zonder dat we verveeld raken en dat is iets waar ik me bij een Mario Party of WarioWare nooit druk over maakte. 1-2 Switch bevat in totaal 28 verschillende mini-games. Op twee uitzonderingen na zijn deze enkel met twee spelers te spelen, de uitzonderingen dien je om de beurt te spelen om achteraf te bepalen wie de hoogste score heeft behaald. Hiermee onderscheidt de game zich in negatieve zin van de eerder genoemde mini-game verzamelingen, die wel een substantieel solospel bevatten. Al deze minigames zijn gerangschikt op intensiviteit, aangegeven door pepers. Zo zijn er spellen die je zittend kunt spelen, terwijl je wacht tot de ‘telefoon’ rinkelt om deze als snelst te beantwoorden, maar er zijn ook spellen die je laten dansen en op je borst laten bonzen als een gorilla. Na het spelen van een vijftal eerste mini-games speel je alle games vrij. Waarom deze in eerste instantie verscholen zaten achter deze onzichtbare muur is mij onbekend.Vrijwel alle mini-games in 1-2 Switch spreken voor zichzelf. De eerste keer dat je de keuze maakt voor een spel krijg je een video te zien waarin verschillende acteurs in thema het spel voordoen. Tijdens het kijken hiervan vroegen vrienden zichzelf werkelijk af hoe Nintendo deze mensen bij elkaar had weten te krijgen. Het is een raciaal divers gezelschap met een enorm overdreven glimlach dat zorgt voor zowel vermakelijke informatieve filmpjes als angstaanjagende beelden, in de negatieve zin dan wel. Gelukkig kun je deze bij een tweede speelbeurt skippen, hoewel het aan te bevelen is om aan nieuwe spelers wel te laten zien wat de bedoeling is. Je wilt jezelf natuurlijk geen oneerlijk voordeel gunnen door het spel zelf slecht uit te leggen.Al snel is het duidelijk dat er twee soorten minigames zijn. De ene groep is kort, uitdagend en daarbij is het erg duidelijk wat je goed en fout kunt doen. De andere groep is wat langer, vaak ook fysiek inspannender en kan soms onduidelijk zijn voor jongere spelers. De eerste groep blijkt al snel favoriet te zijn. Alle 28 minigames bespreken gaat me net wat te ver, maar ik zal enkele voorbeelden geven. Het melken van koeien is een wat simpelere minigame, waarin je de schouderknoppen afwisselend moet indrukken en de Joy-Con naar beneden moet trekken om zo het melken van een koe te simuleren. Deze game duurt niet lang, kan zittend plaatsvinden en is uitdagend omdat je beter wilt zijn dan je tegenstander, maar ook omdat er een highscore neergezet kan worden. Hetzelfde principe gaat op voor de eetwedstrijd, waarin je zoveel mogelijk sandwiches moet eten door hapbewegingen te maken voor de infraroodsensor in de rechter Joy-Con.De tweede groep bestaat uit minigames waarbij je bijvoorbeeld elkaars dansbewegingen moet imiteren, ofwel de Joy-Con in de juiste positie moet brengen. Je strijdt hier alleen tegen elkaar en kan geen punten verdienen. Het is dan ook alleen leuk als de spelers echt enthousiast zijn. Een ander voorbeeld is een renwedstrijd, waarbij je na een intense rensimulatie op het droge je controllerarm in de lucht moet steken om het veroveren van een vlag te simuleren. De beloning voor het voltooien hiervan – naast een mogelijke overwinning – bestaat niet en dus zit je al snel hijgend en onbevredigd op de bank. Andere spellen in deze categorie zijn heel lastig te begrijpen, waarvan de honkbalgame hét voorbeeld is. Uitleggen waarom kan ik niet, want tijdens het spelen hadden een vriend en ik geen idee waar we nu in hemelsnaam mee bezig waren.Het gros van de minigames is echter wel voor herhaling vatbaar en zal het zeker goed doen op partijtjes. Thuis zal het plezier in de game snel minderen. De minigames hebben weinig diepgang en doordat een beloning ontbreekt is er geen motivatie om dezelfde games opnieuw en opnieuw te spelen. De game mist daarnaast de charme van andere Nintendo minigame titels. Alle acteurs zijn (jong-)volwassenen en dat is dan ook de groep waar de game zich op lijkt te richten. Jongere kinderen zullen zich waarschijnlijk minder snel in de game kunnen vinden, door de afstand die de beoogde volwassenheid van deze game met zichzelf meebrengt. Desondanks val ik zelf wel in die doelgroep en heb ik met vrienden zeker een leuk avondje 1-2 Switch beleefd. Ik vraag mij echter sterk af of we dit elke week zouden kunnen herhalen zonder dat we verveeld raken en dat is iets waar ik me bij een Mario Party of WarioWare nooit druk over maakte. Beoordeling 55 Met 1-2 Switch geeft Nintendo sociale gamers een kortstondige voldoening. De game is ideaal voor de doelgroep die we in alle reclames voorbij zien komen, maar zal in andere gelegenheden en situaties snel zijn charme verliezen. Dat de game een volle adviesprijs heeft is dan ook wel iets teveel gevraagd voor deze slappe hap en een teleurstellend product ten opzichte van eerdere Nintendo minigame titels. Tweeten



Andere berichten over 1-2 Switch [02-03-2017] Overview Trailer 1-2 Switch [23-02-2017] 1-2 Switch [20-02-2017] Frisdrank schudden in 1-2 Switch reclame [08-02-2017] 1-2 Switch bevat 28 verschillende games [31-01-2017] Vijftal minuten 1-2 Switch [14-01-2017] 1-2 Switch toont diverse mini-games [13-01-2017] Nintendo stelt 1-2 Switch aan ons voor 07:34 Just Dance 2017 Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.



Titel: 1-2 Switch Type: Game Releasedatum: 03-03-2017 Ontwikkelaar: Nintendo Uitgever: Nintendo Media:









Meer media Artikelen Games Forum