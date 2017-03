Nieuws: Gesloten beta voor Gran Turismo Sport

Door Joni Philips op 11-03-2017 om 13:08 Bron: PlayStation Blog Ontwikkelstudio Polyphony Digital werkt momenteel aan Gran Turismo Sport voor PlayStation 4. Het gaat om een competitieve racegame waarin de speler meer dan honderd wagens uit kan proberen op een twintigtal tracks.



Polyphony maakt goede vordering zodat het nu wil uittesten hoe spelers de game aanvoelen. Het gaat daarom vanaf 17 maart een gesloten beta organiseren. Deze is initieel alleen open voor Amerikaanse spelers, maar in een latere fase krijgen ook ingeschreven Europese spelers een kans. Tweeten



