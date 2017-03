Zelda uitspelen? Geef me een uurtje!

Hoewel The Legend of Zelda: Breath of the Wild veel gamers tientallen uren bezig weet te houden is er ook een groep die juist hun best doet zo snel mogelijk door de game te jagen. Deze speedrunners proberen elkaar constant te verbeteren en Venick409 zet alvast een knap staaltje neer.

In onderstaande video laat hij zien dat hij de game in iets meer dan een uur uit weet te spelen. Uiteraard zit de video vol met spoilers, tevens zien we dat het zelfs nog sneller zou kunnen. We zijn benieuwd wie zijn tijd weet te overtreffen.