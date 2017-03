Beauty and the Beast Packshot Sunday - Deel 202 LEGO Worlds Interview Chris Rose, LEGO Worlds Nieuws: Card Battler Faeria nu verkrijgbaar

Door Rene Groen op 10-03-2017 om 05:41 Bron: Gamed De Belgische studio Abrakam werd drie jaar geleden opgezet en met een succesvolle Kickstarter campagne voor Faeria wisten ze zich op de kaart te zetten. Deze Card Battler is inmiddels verkrijgbaar voor Steam en de iPad. Het spel werd in maart 2016 uitgebracht op Steam Early Access en sinds deze tijd zijn ze het spel blijven finetunen, waarbij ze wel 40.000 stuks aan feedback ontvingen. De focus is echter altijd hetzelfde gebleven; een game maken die makkelijk is om te leren, maar moeilijk is om er echt goed in te worden.



Sinds Faeria in Early Access zit heeft de ontwikkelaar twintig uur aan single-player content toegevoegd, een update gegeven aan de user interface, veertig nieuwe kaarten en een spectator mode toegevoegd en cross-platform mogelijk gemaakt tussen Steam en iPad spelers. Binnenkort breiden ze het verder uit met ondersteuning voor Android systemen en smartphones.



