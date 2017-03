Beauty and the Beast Packshot Sunday - Deel 202 LEGO Worlds Interview Chris Rose, LEGO Worlds Nieuws: Rain World komt later deze maand uit

Door Rene Groen op 09-03-2017 om 15:53 We wachten al drie jaar op Rain World, een 2D platformer die op de PC en PlayStation 4 zal worden uitgebracht. Gelukkig komt aan dit wachten bijna een einde, uitgever Adult Swim heeft aangegeven dat het spel vanaf 28 maart verkrijgbaar is. Tweeten



