Nieuws: Sniper: Ghost Warrior 3 multiplayer na launch

Door Rene Groen op 09-03-2017 om 15:51 Bron: Do You Even Game Bro Eerder deze week werd bekend dat Sniper: Ghost Warrior 3 wederom was uitgesteld, waardoor de game ditmaal op 25 april verschijnt. Helaas kunnen we vanaf deze datum echter niet aan de slag met de multiplayer. Senior Level Designer Tomasz Pruski heeft aangegeven dat de aandacht momenteel geheel uit gaat naar de singleplayer. Dit betekent dat de multiplayer modi niet bij de lancering beschikbaar zijn, in plaats daarvan zullen deze pas twee tot drie maanden later worden toegevoegd middels een gratis update. Pruski voegt toe dat ze de multiplayer niet gehaast toe willen voegen aan de game, enkel om deze maar toegevoegd te hebben aan het spel. Tweeten



