Mass Effect multiplayer DLC wordt gratis

Door Stefan van B op 07-03-2017 om 16:53 Bron: Game Informer Mass Effect: Andromeda zal net als Mass Effect 3 enkele stukken downloadbare content ontvangen. Wat we allemaal kunnen verwachten is nog onduidelijk, aangezien BioWare geen Season Pass heeft aangekondigd voor de game. Wel is duidelijk dat de multiplayer maps op dezelfde manier verspreid zullen worden als bij Mass Effect 3: gratis.



@DJSrules @N7Follower @DiscoBabaloo It's going to be just like ME3 — Aaryn Flynn (@AarynFlynn) 5 maart 2017 In een reactie op Twitter op de vraag van een fan of er voor de extra multiplayer maps in Mass Effect: Andromeda betaald hoeft te worden antwoord Aaryn Flynn van BioWare dat ze dezelfde aanpak zullen hanteren als bij Mass Effect 3. Bij laatstgenoemde titel werden de verschillende DLC multiplayer maps gratis verstrekt aan alle geďnteresseerdenn, waardoor we kunnen opmaken dat dit in Andromeda ook het geval zal zijn. Tweeten



Titel: Mass Effect: Andromeda Type: Game Releasedatum: 23-03-2017 Ontwikkelaar: BioWare Uitgever: Electronic Arts Media:















