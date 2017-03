Beauty and the Beast Packshot Sunday - Deel 202 LEGO Worlds Interview Chris Rose, LEGO Worlds Nieuws: Langer wachten op Sniper: Ghost Warrior 3

Door Rene Groen op 06-03-2017 om 15:16 Bron: Gamed Ontwikkelaar CI Games kennen we van Lords of the Fallen en Sniper: Ghost Warrior en van laatstgenoemde franchise moest op 4 april de nieuwste uitgave verschijnen. Helaas leren we echter dat we nog wat meer geduld op moeten brengen.

quote: “While it’s an unfortunate decision to delay the game one last time, we believe these final changes will result in a better experience for players worldwide on day one. Thank you for your patience – we know the wait will be worth it.”

Sniper: Ghost Warrior 3 verschijnt op de PC, Xbox One en PlayStation 4.

De studio laat weten dat de releasedatum is verschoven naar 25 april. Ze zijn tot deze beslissing gekomen nadat ze vergaarde feedback van tijdens de beta nog in de game wilden implementeren alvorens deze uit te brengen.Sniper: Ghost Warrior 3 verschijnt op de PC, Xbox One en PlayStation 4. Tweeten



Andere berichten over Sniper: Ghost Warrior 3 [02-02-2017] Sniper: Ghost Warrior 3 Season Pass bij pre-order [26-01-2017] Leer de basistactieken van Sniper: Ghost Warrior 3 [18-01-2017] Sniper Ghost Warrior 3 krijgt open bčta [21-12-2016] Nieuwe Sniper: Ghost Warrior 3 missie onthuld [17-10-2016] Sniper: Ghost Warrior 3 wederom uitgesteld [30-09-2016] Sniper: Ghost Warrior 3 toont zijn open wereld [18-08-2016] [GC] Gameplay demo Sniper Ghost Warrior 3 [04-08-2016] Trailer Sniper: Ghost Warrior 3 [13-06-2016] Sniper Ghost Warrior 3 naar 2017 [23-07-2015] 25 minuten van Sniper: Ghost Warrior 3 [15-07-2015] Sniper Ghost Warrior 3 met Trailer [17-06-2015] [E3] Eerste Sniper: Ghost Warrior 3 beelden [22-04-2015] [E3] Sniper: Ghost Warrior 3 maakt opwachting [16-12-2014] Sniper: Ghost Warrior 3 aangekondigd 07:39 Beauty and the Beast Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.



Titel: Sniper: Ghost Warrior 3 Type: Game Releasedatum: 25-04-2017 Ontwikkelaar: City Interactive Uitgever: City Interactive Media:





Meer media Artikelen Games Forum