Nieuws: Twintigtal minuten Mass Effect: Andromeda

Door Joni Philips op 05-03-2017 om 10:32 Bron: Gematsu Momenteel produceert BioWare een nieuwe Mass Effect game voor PC, PlayStation 4 en Xbox One. Het gaat om een Action Role Playing Third Person Shooter die zich vele jaren na de Mass Effect trilogie afspeelt in het Andromeda Galaxy.



Reacties (0) Geen reacties gevonden

Titel: Mass Effect: Andromeda Type: Game Releasedatum: 23-03-2017 Ontwikkelaar: BioWare Uitgever: Electronic Arts Media:















