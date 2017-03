Nieuws: System Shock op Unreal Engine 4

Door Joni Philips op 05-03-2017 om 10:33 Bron: Gematsu Ontwikkelstudio Night Dive Studios werkt momenteel aan een PC, PlayStation 4 en Xbox One remake van de iconische game System Shock. De spirituele voorloper van BioShock draait rond een speler gevangen in het web van intriges van een kwaadaardige artificiële intelligentie. De game werd oorspronkelijk ontwikkeld op basis van de Unity Engine, maar Night Dive heeft besloten om over te schakelen naar de Unreal Engine 4. Zie hieronder wat dat als resultaat geeft.



