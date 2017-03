Nieuws: de Blob naar Steam

Door Joni Philips op 05-03-2017 om 10:32 Bron: Gematsu De experimentele verfgame de Blob verscheen ooit als schoolproject op PC, maar de volledige game die de studenten als Blue Tongue maakten voor THQ verscheen destijds enkel voor de Wii. Die volledige game maakt nu eindelijk de overstap naar de PC. THQ Nordic - de nieuwe naam van Nordic Games dat enkele jaren geleden de catalogus van het failliete THQ grotendeels overnam - brengt de game uit 2008 op 27 april naar Steam. Tweeten



Reacties (1) Pagina: 1 Rene Groen (Eindredacteur) op 05-03-2017 om 10:40 [Niv: 663 / Exp: 33155] Erg leuke game en hoop nog altijd op een nieuw deel voor de consoles.

