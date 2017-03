Nintendo Switch Gamed Gamekalender Maart 2017 Snipperclips Splatoon 2 Nieuws: Switch savegames niet over te zetten

Door Rene Groen op 03-03-2017 om 05:42 Bron: IGN Je savegame opslaan kan in veel gevallen op meerdere manieren. Te denken valt aan het systeem zelf, een externe bron als een harde schijf of het opslaan in de Cloud. Nintendo lijkt wat dat betreft nog wat achter te lopen met de Switch. IGN komt namelijk met het nieuws dat er geen mogelijkheid is om je save data over te zetten naar een andere console. Je savegames zijn enkel op te slaan op de interne 32GB opslag, zonder mogelijkheid om deze te verplaatsen naar bijvoorbeeld een microSD kaart. Afgelopen januari liet Nintendo ook al weten dat savegames intern werden opgeslagen, maar toen werd er nog niet gesproken over het overzetten van deze data.



Opvallend genoeg kun je wel kiezen waar je gedownloade games op wil slaan en waar je screenshots wil bewaren via het Data Management menu. Savegames kunnen daarentegen alleen verwijderen, niet kopiëren of verplaatsen. Hoewel dit een functie is die ze later nog toe kunnen voegen is het te hopen dat je niet tientallen uren in The Legend of Zelda: Breath of the Wild hebt zitten en je systeem besluit om ermee op te houden. Nintendo zelf heeft helaas nog geen reactie gegeven op dit nieuws. Tweeten



