Nieuws: Zelda heeft Day One update

Door Rene Groen op 03-03-2017 om 05:42 Bron: Dual Shockers Echt vreemd kijken we er natuurlijk niet meer van op, het downloaden van een update bij de komst van een nieuwe game. The Legend of Zelda: Breath of the Wild vormt hier ook geen uitzondering op. Grote vraag is wel wat de update nu precies aan het spel toevoegt. Nintendo heeft hier nog geen officiële uitspraken over gedaan, maar het is gamers wel opgevallen dat er een nieuwe menu-optie te vinden is, namelijk "DLC". Momenteel bestaat dit enkel uit een in-game Nintendo Switch shirt voor Link en drie nieuwe schatkisten als onderdeel van de Season Pass.



Eerder kondigde Nintendo al aan dat de Season Pass toegang geeft tot twee nieuwe uitbreidingen. Eén hiervan verschijnt in de zomer en de ander komt later in het jaar. Samen geven ze toegang tot een nieuwe moeilijkheidsgraad, meer dungeons, uitdagingen en meer. Opvallend genoeg kun je deze content niet individueel aanschaffen. Tweeten



Andere berichten over The Legend of Zelda: Breath of the Wild [02-03-2017] Nintendo dacht aan Zelda met aliens en motoren [26-02-2017] Zelda drie uur te spelen bij opgeladen Switch [24-02-2017] Zelda: Breath of the Wild [21-02-2017] Zelda: Breath of the Wild laat zich zien [20-02-2017] Zelda: Breath of the Wild in artworks [18-02-2017] Zelda heeft Nederlandse schermteksten [15-02-2017] Zelda: Breath of the Wild krijgt DLC [14-02-2017] Vier Valentijnsdag met The Legend of Zelda [10-02-2017] Link is Link Link net als Mario Mario [08-02-2017] Zelda: Breath of the Wild met Guard trailer [07-02-2017] Zelda: Breath of the Wild is Gold [06-02-2017] Zelda: Breath of the Wild met Pro HUD mode [01-02-2017] Reclamespot The Legend of Zelda: Breath of the Wild [25-01-2017] Aonuma deelt meer Zelda details [22-01-2017] Zelda met nieuwe info en beelden [21-01-2017] Zelda bevat toch geen duale audio [17-01-2017] Zelda met meerdere voice-overs? [15-01-2017] Zelda: Breath of the Wild vergelijkt versies [14-01-2017] [Upd.] Zelda is 13.4GB; details over resolutie [14-01-2017] Uitgebreide blik op Zelda: Breath of the Wild [13-01-2017] Zelda is launchgame; toont trailer [05-01-2017] Switch versie van Zelda pas later in Europa? [20-12-2016] Zelda toont enkel plaatje [16-12-2016] Link wenst ons een fijne kerst! [04-12-2016] Zelda legt uit welke extra's Amiibo geven [02-12-2016] The Legend of Zelda toont nieuwe beelden [23-11-2016] Verschijnt Zelda op 16 juni? [31-10-2016] Zelda viert Halloween met artwork [30-10-2016] Plaatjes The Legend of Zelda: Breath of the Wild [28-10-2016] Zelda trekt vergelijking met 1987 05:42 Switch savegames niet over te zetten

05:42 Scorpio onthulling mogelijk al voor de E3 Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.