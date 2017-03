Nintendo Switch Gamed Gamekalender Maart 2017 Snipperclips Splatoon 2 Nieuws: Toch Friend Codes bij de Nintendo Switch

Door Rene Groen op 03-03-2017 om 05:41 Bron: VG247 Op de PlayStation 4 en Xbox One gebruiken we stoere, rare of simpelweg ware namen om ons te onderscheiden van een ander. Nintendo gebruikte in plaats daarvan Friend Codes, een ietwat onpersoonlijk en door velen gehate manier van identificatie. Toch stappen ze niet van dit systeem af met de komst van de Nintendo Switch. Wat blijkt namelijk: de twaalfcijferige unieke vriendcode keert namelijk gewoon weer terug. Het is overigens niet de enige manier om elkaar toe te voegen, zo kun je zoeken naar locatie spelers, iemand toevoegen tegen wie je recent gespeeld hebt en kun je anderen direct een vriendschapsverzoek sturen. Overigens is je Friend Code niet gelijk aan je Nintendo Account ID die je aan dient te maken voor de Switch. Opvallend genoeg liet Nintendo eerder dit jaar nog weten dat de Friend Codes niet terug zouden keren op het systeem.



De toevoeging van Friend Codes is één van de onderdelen die in de Day One patch zit. Na het installeren is het tevens mogelijk om de eShop te betreden en screenshots te delen via social media. Tweeten



Titel: Nintendo Switch Type: Hardware Releasedatum: 03-03-2017 Ontwikkelaar: Nintendo Uitgever: Nintendo Media:



