Scorpio onthulling mogelijk al voor de E3

Door Rene Groen op 03-03-2017 om 05:42 Na de lancering van de Nintendo Switch mogen gamers later dit jaar wederom uit kijken naar de komst van nieuwe hardware, Microsoft wil eind dit jaar namelijk de Xbox Scorpio op de markt brengen. Een officiële onthulling leek gepland te staan voor de E3, toch is dit allerminst zeker. Dit laatste klinkt alsof het ook langer kan duren maar het tegenovergestelde is waar. Phil Spencer, hoofd van de Xbox divisie, laat in gesprek met Unlocked weten dat ze de Scorpio ook al eerder kunnen presenteren. Volgens hem draait de E3 primair om games en niet om hardware. Het is volgens hem lastig om nieuwe hardware en game-aankondigingen in één persconferentie samen te laten komen.



