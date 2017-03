Nieuws: Probleem met linker JoyCon lijkt verholpen

Door Rene Groen op 03-03-2017 om 05:41 Bron: Gamefront Nog voordat de Nintendo Switch officieel in de winkels lag kwam er al een probleem boven drijven. Wat bleek namelijk: de linker JoyCon controller reageerde op sommige momenten niet meer. Tevens werd er input lag waargenomen, waardoor spellen tijdelijk onspeelbaar werden.

This explains why Day One patch fixed my Left JoyCon issues but not other peoples. SEEMS WE HAVE A FIX!!!!!!!! https://t.co/TMKUTrjka6 — Laura Kate Dale (@LaurakBuzz) 2 maart 2017 De vraag was natuurlijk of Nintendo dit probleem zou verhelpen voordat een ieder ermee aan de slag kon. Dit lijkt inderdaad het geval te zijn. Je moet hiervoor wel de Day One update downloaden en het systeem rebooten terwijl de Joy-Cons aangesloten zijn bij het scherm. Tweeten



Titel: Nintendo Switch Type: Hardware Releasedatum: 03-03-2017 Ontwikkelaar: Nintendo Uitgever: Nintendo Media:



