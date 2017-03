Nieuws: Snake Pass in 'How to Play' video

Door Rene Groen op 03-03-2017 om 05:42 Het spelen als een dier zijn we wel gewend binnen een game, maar spelen als een slang zien we niet heel vaak voorbij komen. Toch draait de platformer Snake Pass om dit glibberende beestje en in een 'How to Play' video leren we hoe we hiermee om moeten gaan. Het wachten is nu tot 29 maart, dan komt de game naar de PC, Xbox One, PlayStation 4 en Nintendo Switch. Tweeten



Andere berichten over Snake Pass [23-02-2017] Prijs en developer diary voor Snake Pass [16-02-2017] Platformer Snake Pass verschijnt in maart 05:42 Tallnecks uit Horizon wandelen door Amsterdam

05:42 Switch savegames niet over te zetten Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.



Titel: Snake Pass Type: Game Releasedatum: 29-03-2017 Ontwikkelaar: Sumo Digital Uitgever: Onafhankelijk Media: Geen media gevonden Artikelen Games Forum