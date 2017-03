Nieuws: Doctor Fate maakt opwachting in Injustice 2

Door Rene Groen op 03-03-2017 om 05:41 Warner Bros en DC Entertainment hebben de nieuwste aanvulling op de line-up van Injustice 2 bekendgemaakt: de machtige magiër Doctor Fate. Spelers kunnen een glimp van Doctor Fate in actie opvangen in een nieuwe gameplay trailer, waarin zijn tovertalent duidelijk naar voren komt. Tweeten



Titel: Injustice 2 Type: Game Releasedatum: 18-05-2017 Ontwikkelaar: NetherRealm Studios Uitgever: Warner Bros. Media:



