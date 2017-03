Nieuws: Nintendo dacht aan Zelda met aliens en motoren

Door Rene Groen op 02-03-2017 om 14:37 Bron: All Games Delta We moesten er lang op wachten, maar morgen kunnen Nintendo Wii U en Nintendo Switch eigenaren dan eindelijk aan de slag met The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Als je de game speelt, bedenk je dan goed dat het ook heel anders had kunnen zijn.r



Before there was #Zelda: Breath of the Wild there was.. Hyrule Wars? And an alien attack!? The early concepts were definitely wild. pic.twitter.com/0vNYFvtrsQ — Nintendo of America (@NintendoAmerica) 1 maart 2017

Link himself went through some trial and error. Meet Biker Link, Tracksuit Link and Musician Link. Tag yourself, #Zelda fans! pic.twitter.com/l2OLxZs4TV — Nintendo of America (@NintendoAmerica) 1 maart 2017

The quickest way to bring these ideas to life, and present it to the team, a 2D prototype of #Zelda was created. pic.twitter.com/OJnE4yt8Oi — Nintendo of America (@NintendoAmerica) 1 maart 2017 Het Twitterkanaal van Nintendo of America deelt namelijk vroege conceptideeën. In hoeverre we ze serieus moeten nemen is de vraag, maar onder de ideeën vinden we aanvallen van aliens, Link die op een motor rond kan rijden of met een gitaar aan de slag gaat. Hoe je deze en andere concepten zo snel mogelijk tot leven brengt laten ze eveneens weten: simpelweg door een 2D prototype uit te werken. Onderstaand kun je bekijken welke aparte bedenksels er waren. Tweeten



Andere berichten over The Legend of Zelda: Breath of the Wild [26-02-2017] Zelda drie uur te spelen bij opgeladen Switch [24-02-2017] Zelda: Breath of the Wild [21-02-2017] Zelda: Breath of the Wild laat zich zien [20-02-2017] Zelda: Breath of the Wild in artworks [18-02-2017] Zelda heeft Nederlandse schermteksten [15-02-2017] Zelda: Breath of the Wild krijgt DLC [14-02-2017] Vier Valentijnsdag met The Legend of Zelda [10-02-2017] Link is Link Link net als Mario Mario [08-02-2017] Zelda: Breath of the Wild met Guard trailer [07-02-2017] Zelda: Breath of the Wild is Gold [06-02-2017] Zelda: Breath of the Wild met Pro HUD mode [01-02-2017] Reclamespot The Legend of Zelda: Breath of the Wild [25-01-2017] Aonuma deelt meer Zelda details [22-01-2017] Zelda met nieuwe info en beelden [21-01-2017] Zelda bevat toch geen duale audio [17-01-2017] Zelda met meerdere voice-overs? [15-01-2017] Zelda: Breath of the Wild vergelijkt versies [14-01-2017] [Upd.] Zelda is 13.4GB; details over resolutie [14-01-2017] Uitgebreide blik op Zelda: Breath of the Wild [13-01-2017] Zelda is launchgame; toont trailer [05-01-2017] Switch versie van Zelda pas later in Europa? [20-12-2016] Zelda toont enkel plaatje [16-12-2016] Link wenst ons een fijne kerst! [04-12-2016] Zelda legt uit welke extra's Amiibo geven [02-12-2016] The Legend of Zelda toont nieuwe beelden [23-11-2016] Verschijnt Zelda op 16 juni? [31-10-2016] Zelda viert Halloween met artwork [30-10-2016] Plaatjes The Legend of Zelda: Breath of the Wild [28-10-2016] Zelda trekt vergelijking met 1987 [20-10-2016] Zelda in nieuwe gameplay video's 14:42 Toch geen multiplayer test voor Mass Effect

14:32 2Dark makers praten over hun titel Reacties (1) Pagina: 1 Gast (213.127.71.xxx) op 02-03-2017 om 14:46 Biker Link, Tracksuit Link and Musician Link....

Pagina: 1

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.