2Dark makers praten over hun titel

Door Rene Groen op 02-03-2017 om 14:32 Bigben en studio Gloomywood presenteren de eerste Dev Diary van 2Dark getiteld “From Idea to Game”. 2Dark is vanaf 10 maart verkrijgbaar als download en vanaf 17 maart als fysieke release voor PlayStation 4, Xbox One en PC. In deze eerste dev diary onthullen Frédérick Raynal, maker van Alone in the Dark en pionier in het survival-horror genre, en Thierry Platon, Narrative Director bij Gloomywood, hoe het project is ontstaan. Hoor meer over de overwegingen achter de schepping van de originele en onvoorspelbare gameplay en hoe de twee denken over videogames als interactieve media met de mogelijkheid volwassen onderwerpen te behandelen. In 2Dark “snijdt het mes altijd aan twee kanten!” stelt Frédérick Raynal.



2Dark is een stealth adventure game waarin zowel je moed als je denkvermogen tot het uiterste worden beproefd. Sluip door de schaduwen en ontrafel de meedogenloze valstrikken in elk level om ex-detective Smith door de schuilplaatsen van psychopaten te loodsen. Probeer je onderzoek te overleven, en bovenal: red de kinderen!



Titel: 2Dark Type: Game Releasedatum: 17-03-2017 Ontwikkelaar: Gloomy Wood Uitgever: Onafhankelijk Media: Geen media gevonden Artikelen Games Forum