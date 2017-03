Halo Wars 2 Berserk and the Band of the Hawk Nintendo Switch Gamed Gamekalender Maart 2017 Nieuws: Milestone komt met off-road racer Gravel

Door Rene Groen op 02-03-2017 om 14:30 De Italiaanse studio Milestone is bekend van racers als MXGP, WRC en RIDE. Ook in de toekomst blijven ze het genre een warm hart toedragen, getuige de komst van Gravel. Wild Rush laat ons races houden in wilde locaties, Cross Country bestaat uit open maps om te verkennen en te veroveren, Speed Cross draait om echte tracks en races waarin niks wordt ingehouden als laatste is er Stadium Circuit met arena's en spectaculaire jumps. Bovendien bevat Gravel vele andere on- en offline game modes, die snel zullen worden aangekondigd.



De game draait om het Gravel Channel, dat Offroad Masters uitzendt. Het betreft een jaarlijks televisieprogramma dat de speler vergezelt op hun weg naar beroemdheid en glorie. Door het aangaan van challenges en events die draaien om de in-game-disciplines, trachten spelers de Final League te bereiken om de regerend kampioen uit te dagen en gekroond te worden als nieuwe Offroad Master. De weg zal gevuld zijn met lastige challenges en echte Masters die het zelfs de meest ervaren spelers lastig zullen maken.



Gravel is de eerste Milestone-game die is gemaakt met Unreal Engine 4 van Epic Games en zal later dit jaar verschijnen op de PC, PlayStation 4 (Pro) en Xbox One. Milestone omschrijft het project zelf als volgt:

quote: “Gravel biedt een extreme off-road-challenge. Het viert off-road racing en neemt spelers naar exotische locaties rond de wereld in de tofste voertuigen. Dankzij Unreal Engine 4, konden we eindelijk los gaan met onze creativiteit en het arcade-genre verrijken met de meest ambitieuze off-road-racegame ooit gemaakt. Sleutelwoorden bij de ontwikkeling waren “fun”, “competition”, “speed” en “adrenaline”. We hebben groot gedacht en de beste elementen samengevoegd in één game: fotorealistische graphics, een dynamisch tijd- en weersysteem, toegankelijke physics en adembenemende locaties om op volle snelheid doorheen te racen zoals bossen, besneeuwde bergen, duinen en woestijnen. We zijn erg blij met hoe Gravel zich vormt en geloven dat spelers verbaasd zullen zijn als zij zien hoe grappig en fris deze game zal zijn."





Titel: Gravel
Type: Game
Releasedatum: TBA 2017
Ontwikkelaar: Milestone Srl
Uitgever: Bandai Namco