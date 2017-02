Vele trailers van Nindies titels

Zojuist heeft Nintendo haar Nindies Showcase gehouden. Doel is om Indie ontwikkelaars een podium te geven om hun aankomende projecten te delen. In totaal zijn er meer dan zestig indiegames in ontwikkeling en onderstaand hebben wij een serie trailers voor jullie verzameld. We trappen af met Soratobu Bunbun Baan van ontwikkelaar Poisoft. Je mag deze naam echter meteen weer vergeten, deze Japanse titel zal bij ons namelijk verschijnen onder de naam Night Sky. Het draait om magische meisjes die racen op motoren in plaats van bezemstelen en hun doel is om Stardust te verzamelen waarmee ze weer nieuwe motoren kunnen kopen. Met gebruik van de HD Rumble willen ze de vibratie van de motor, de wind en de impact simuleren.





Ontwikkelaar Choice Provisions heeft bekend gemaakt dat de nieuwste uitgave in hun BIT.TRIP serie, Runner3, naar de Nintendo Switch komt. Ook nu volgen we CommanderVideo en zijn aparte vrienden. Ze nemen het op tegen Timbletot die tracht om alle liefde en blijdschap weg te halen uit de wereld.





Blaster Master Zero is vanaf 9 maart verkrijgbaar voor een bedrag van €9,99. Het spel komt ook naar de Nintendo 3DS, maar kan dus ook op de Switch worden gespeeld. Wat je precies mag verwachten laat een trailer aan ons zien.





De spirituele opvolger van Retro City Rampage draagt de naam Shakedown Hawaii. Nintendo heeft bekend gemaakt dat het spel in april als eerste op de Switch zal verschijnen en dat we weer flink wat chaos aan mogen gaan richten bewijzen de onderstaande beelden.





"Hotline Miami meets X-Men". Op deze manier omschrijft tinyBuild haar titel Mr. Shifty. Het spel komt zowel naar de PC als naar de Nintendo Switch en waarom ze het op deze manier omschrijven bekijk je in een trailer.





Fast RMX is geen nieuwe game binnen de lijst, maar nog altijd een titel waar velen naar uit kijken. Snelheid, dat is waar het om draait.





Na Steamworld Dig komt natuurlijk Steamworld Dig 2! Kosten noch moeite werden duidelijk gespaard voor de benaming, maar het gaat natuurlijk om de inhoud en dit kunnen we aankomende zomer gaan beoordelen. Nog onduidelijk is of het spel, net als het vorige deel, naar de Nintendo 3DS komt.





Flipping Death klinkt niet bepaald als een gezellige titel, toch lijkt humor de boventoon te gaan voeren in deze opvallende game.





Veel oud-Rare ontwikkelaars zijn samen gekomen binnen de studio Playtonic Games. Het doel was om een spirituele opvolger van Banjo-Kazooie te ontwikkelen en het eindresultaat hiervan is Yooka-Laylee. Het spel komt naar meerdere platformen, waaronder ook de Nintendo Switch.





Eveneens een puzzel-platformer is Snake Pass. Zoals de naam al aan geeft draait alles rondom een slang die op onderzoek gaat om erachter te komen wie de rust verstoort.